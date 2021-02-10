«Перемирия уже просто нет». Кравчук оценил ситуацию на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что перемирия на Донбассе по факту уже нет по вине России.

«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное — черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора», — сказал Кравчук в интервью изданию «Гордон».

Он подчеркнул, что на неподконтрольнй части Донбасса находятся российские наемники, командиры и российское оружие. «Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине», — указал глава делегации Украины в ТКГ.

Также он призвал не думать, что если Киев будет уступать, то Москва станет более сговорчивой. Поэтому, по словам Кравчука, «выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой».

«Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими», — подчеркнул Кравчук.

сии.



"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора", - сказал Кравчук в интервью изданию "Гордон".



Он подчеркнул, что на неподконтрольнй части Донбасса находятся российские наемники, командиры и российское оружие. "Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – указал глава делегации Украины в ТКГ.



Также он призвал не думать, что если Киев будет уступать, то Москва станет более сговорчивой. Поэтому, по словам Кравчука, "выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой".



"Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – подчеркнул Кравчук.