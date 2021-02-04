ОБСЕ: Для поддержки безопасности на востоке Украины необходим политический прогресс

Несмотря на то, что на востоке Украины фиксируется снижение уровня насилия, на фоне отсутствия политического прогресса режим прекращения огня постепенно нивелируется. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.



«Дальнейшее соблюдение, пусть и хрупкого, режима прекращения огня зависит от политической воли и продуктивности обсуждений за столом переговоров», — сказал Чевик.



Глава СММ отметил, что из-за неполного выполнения сторонами договоренностей, а также наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов сильно страдает гражданское население. Кроме того, с начала пандемии мирные жители сталкиваются с дополнительными трудностями, включая существенное ограничение свободы передвижения через линию соприкосновения.



По словам посла, ограничения свободы передвижения сотрудников СММ уже носят хронический характер и продолжаются преимущественно в неподконтрольных правительству районах, а беспилотные летательные аппараты СММ, как и ранее, подвергаются воздействию радиоэлектронных помех и попадают под обстрелы.