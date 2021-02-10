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Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе

10 февраля 2021, 15:51

Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе

Сегодня, 10 февраля, пророссийские вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от поселка Пески на Донетчине снайпер НВФ ранил украинского военного.

«Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное», – говорится в сообщении ОТГ «Восток».

Подчеркивается, что украинские военные «дали адекватный ответ».

О данном инциденте сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Накануне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбасск «уже просто нет».

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