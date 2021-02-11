Шмыгаль: Россия использует «Спутник V» для политического влияния на Донбассе

Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса «Спутник V», чтобы получить политическое влияние на неподконтрольных территориях восточной Украины и в других странах восточной Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает издание Politico.



Глава украинского правительства находится с визитом в Брюсселе для встреч с высокопоставленными должностными лицами ЕС.



«Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать вакцину собственного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из этих регионов, особенно на те, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством. И это верно не только здесь, но и во многих странах восточной Европы», – сказал Шмыгаль.



Он добавил, что для противодействия «этой политической пропаганде», для Украины было бы важно «получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку со стороны Европейского Союза в отношении вакцинации».



«Лучшим сигналом и, вероятно, самым сильным будет, если бы мы начали получать вакцины от отдельных стран-членов при поддержке Еврокомиссии», – отметил премьер-министр.



Украина рассчитывает на 8 миллионов доз вакцины в рамках инициативы COVAX, которая призвана гарантировать справедливый доступ к вакцинам и лечению от коронавируса во всем мире. Но указанное количество не покроет потребность страны. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что страны ЕС помогут Украине.



При этом Politico отмечает, что хотя фон дер Ляйен призвала страны ЕС пожертвовать вакцины, внедрение собственных вакцин в ЕС продвигается медленнее, чем ожидалось, после того, как производители, в том числе AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, объявили о дефиците производства.

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Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что на данный момент нет официальной информации о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Президент подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики и экспериментировать на них мы не имеем права». Он напомнил, что в феврале Украина получит первые дозы вакцины Phizer/Biontech в рамках инициативы COVAX.



В целом, по данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.



Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.