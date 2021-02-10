Правительство запретило регистрировать в Украине российские вакцины от коронавируса

Российские вакцины и другие профилактические средства от коронавируса COVID-19 запрещены к регистрации в Украине. Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров 8 февраля.



«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается», — сказано в постановлении.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что на данный момент нет официальной информации о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Президент подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики и экспериментировать на них мы не имеем права». Он напомнил, что в феврале Украина получит первые дозы вакцины Phizer/Biontech в рамках инициативы COVAX.



В целом, по данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.



Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



Если Украина отказывается закупать вакцину, то другим странам «больше достнется», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



В неподконтрольном Донецке группировка «ДНР» проводит вакцинацию против коронавируса COVID-19. Пока в нескольких больницах города иммунизируют медиков и педагогов по заранее подготовленным спискам. Вакцинацию проводят российским препаратом «Спутник V».