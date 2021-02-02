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Снайпер «ДНР» застрелил украинского бойца

02 февраля 2021, 16:22

Снайпер «ДНР» застрелил украинского бойца

Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего вблизи города Торецк в Донецкой области сегодня днем. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

От полученных травм военный скончался в больнице.

«Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

На прошлой неделе в результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий Объединенных сил, пятеро получили ранения. 

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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