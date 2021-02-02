Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего вблизи города Торецк в Донецкой области сегодня днем. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.



От полученных травм военный скончался в больнице.



«Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.



Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

На прошлой неделе в результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий Объединенных сил, пятеро получили ранения.



Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.