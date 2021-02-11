Зеленский посетил передовую на Донбассе

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил.



Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.



«Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших парней и девушек на передовой», — отметил президент.

Фото: Офис президента

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили Зеленскому памятный значок — коин в знак того, что «они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом».



В свою очередь президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.



Сегодня в первой половине дня в районе Горловки на Донетчине снайпером незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военнослужащий, который впоследствии скончался. Пресс-служба президента в своем сообщении не приводит реакции Зеленского на это событие.

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область сегодня днем. Вместе с главой государства на Донбасс приехали послы стран «Большой семерки».