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У Зеленского назвали причины, по которым не выходят из договоренностей о режиме «тишины» на Донбассе

12 февраля 2021, 15:16

У Зеленского назвали причины, по которым не выходят из договоренностей о режиме «тишины» на Донбассе

Действующий режим прекращения огня решает три задачи — сохраняет жизни украинских военнослужащих, мирных жителей, а также усиливает поддержку Украины международными партнерами. Об этом советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович написал в личном телеграм-канале.

Он подчеркнул, что перемирия на Донбассе нет и не было, а действует режим прекращения огня. С Нового года режим «тишины» регулярно нарушается, в результате чего по данным Арестовича, погибли шестеро военнослужащих (двое только за вчера), еще 16 получили ранения.

В связи с этим, спикер делегации озвучил причины, по которым Украина не инициирует выход из соглашения о режиме «тишины», которое Трехсторонняя контактная группа приняла 22 июля 2020 года:

  • его стоило огромных трудов ввести, и отменив, ввести снова будет стоить еще больших;
  • сохранение де-юре «режима прекращения огня» не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника;
  • сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.

«Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться еще раз», — заявил Арестович.

Алексей Арестович также является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

С момента вступления в силу договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня и по состоянию на 10 февраля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 8 611 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Во время визита в Донецкую область 11 февраля президент Владимир Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня. Глава государства признал, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам, «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вместе с тем Зеленский заявил, что «режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать». Он заверил, что бойцы ВСУ понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны НВФ.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

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