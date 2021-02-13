В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала около 135 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе

За 2020 год наблюдателями ОБСЕ зафиксировано около 135 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе. При этом 96% из них произошли до 27 июля 2020 года, сообщили в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Новостям Донбасса».

В Миссии отмечают, что ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения улучшилась с момента, когда участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 22 июля 2020 года.

«Примерно 130 000 нарушений режима прекращения огня из общего количества около 135 000, зафиксированных Миссией в 2020 году, произошли до 27 июля 2020 года – даты вступления в силу этой договоренности», – говорится в ответе на запрос издания.

В августе-ноябре 2020 года СММ регистрировала ежемесячно от 500 до 800 нарушений режима прекращения огня. В декабре 2020 года Миссия зафиксировала всего порядка 2400 нарушений режима прекращения огня, а в январе 2021 года – уже ориентировочно 2850 нарушений.

«Однако эти показатели до сих пор намного ниже количества нарушений режима прекращения огня, которое СММ регистрировала до 27 июля 2020 года. Например, в июле 2020 года Миссия зафиксировала примерно 12 800 нарушений», – добавляют в Миссии.

Также согласно информации, подтвержденной СММ, в 2020 году 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.