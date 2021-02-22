Переселенцам: Ощадбанк продлил действие карт ВПЛ до 1 мая

Ощадбанк принял решение продлить действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года», – говорится в сообщении.



При этом в банке напомнили, что перевыпуск карт продолжается по графику, и они доставляются в отделения.



«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года», – уточнили в Ощадбанке.

Ранее Ощадбанк продлевал действие просроченных в период карантина карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

Фактически социальные выплаты по картам ВПЛ получают жители неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Однако из-за карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, пересечение КПВВ на линии соприкосновения до сих пор значительно затруднено.



По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.