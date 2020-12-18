Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта

Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифу «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В Ощадбанке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставку их в отделения. Если клиент получил смс-сообщение от банка, то это означает, что перевыпущенная карта уже в отделении.



Если клиент не смог забрать свою новую карту в отделении Ощадбанка, то он может и в дальнейшем снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года.

Фактически социальные выплаты по картам ВПЛ снимают и жители неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Однако из-за карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, пересечение КПВВ на линии соприкосновения до сих пор значительно затруднено.



Около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтроьтной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.