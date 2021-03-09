Зеленский пообещал добиться закрытия «каналов Медведчука» на YouTube

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.



«Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — сказал Зеленский на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» во вторник.



Также президент заявил, что не хочет связывать обострение на Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука и трех каналов. Вместе с тем он указал, что это происходит в одно время.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».