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Зеленский не хочет связывать обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука. Но указал, что это происходит в одно время

09 марта 2021, 12:17

Зеленский не хочет связывать обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука. Но указал, что это происходит в одно время

Президент Владимир Зеленский оценил, насколько связаны санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его окружения и трех телеканалов из его орбиты с обострением ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

«Повлияло ли, сложно сказать... Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось число провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит», — сказал Зеленский во время форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

Он отметил, что в среду состоятся переговоры в Трехсторонней контактной группе об усилении контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. 

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На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

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