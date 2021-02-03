«Пропаганда, которая финансируется страной-агрессором». Зеленский объяснил санкции против «каналов Медведчука»

Президент Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. А не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором, и которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», — написал Зеленский в Twitter.



Он добавил, что «борьба за независимость — это также борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента России Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.