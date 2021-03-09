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«Донецкоблгаз»: Правоохранители два дня ищут бомбу в помещениях компании

09 марта 2021, 12:44

«Донецкоблгаз»: Правоохранители два дня ищут бомбу в помещениях компании

В воскресенье, 7 марта, в органы полиции поступило сообщение о минировании всех служебных и технических помещений ПАО «Донецкоблгаз». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это стало причиной, по которой сегодня, 9 марта, работа «Донецкоблгаза» заблокирована правоохранителями и сотрудниками СБУ.

«Два дня понадобилось органам государственной власти для реагирования на сообщения о минировании ПАО "Донецкоблгаз", что поставило под угрозу жизнь и здоровье людей. Возможно, в служебных помещения ОАО "Донецкоблгаз" ищут 3 миллиарда гривен для того, чтобы ОКП "Донецкотеплокомунэнерго" погасило свою задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины", или природный газ в баллонах для ОКП "Донецкотеплокомуненерго"», - с иронией отметили в пресс-службе.

В своем сообщении «Донецкоблгаз» делает отсылку к конфликту, который возник на прошлой неделе вокруг отключения котельных Донецкой области от газоснабжения.

В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. 

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. 

В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.

7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.

Следствие устанавливает имя чиновника, который распорядился перекрыть поставку газа на 59 котельных областного коммунального предприятия «Донецктеплокомунэнерго». 

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