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Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях для 10 бывших силовиков

01 марта 2021, 13:34

Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях для 10 бывших силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ № 81/2021 опубликован на сайте президента.

26 февраля, по окончанию заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов сообщил о решении ввести санкции против 10 лиц из высшего офицерского состава из-за измены родине. Они лишены всех званий, к ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство.

В списке попавших под санкции лиц экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-командующий ВМС ВСУ Денис Березовский, бывший заместитель начальника управления Госохраны — директор департамента в АРК Станислав Шапортов, бывший прокурор Крыма Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергей Ганжа, бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Сергей Елисеев, Дмитрий Шакура.

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