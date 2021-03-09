Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского состоится в пятницу, 12 марта. Об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».



Он отметил, что еще на прошлой неделе с президентом были согласованы вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании. Данилов также отметил, что именно глава государства формирует повестку дня заседания, а аппарат СНБО сопровождает необходимыми документами.



«Я хочу, чтобы вы не делали какой-то китч, я извиняюсь, из заседаний СНБО. У нас в плановом режиме пятница — это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы раз или два раза в месяц при необходимости собираем заседание и проговариваем вопросы, важные для страны», — заявил секретарь СНБО.



При этом он не рассказал, что именно планируют обсуждать на очередном заседании.

В феврале СНБО провело три заседания, на которых были введены санкции. Так, 2 февраля были введены санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.



Во время заседания 26 было решено ввести санкции против 10 генералов, которые сбежали из Украины в 2014 году после Майдана.