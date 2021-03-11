Министерство юстиции подало иск в Окружной административный судс требованием запретить деятельность «Партии Шария». Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.



Отмечается, что суд уже открыл производство по соответствующему иску Минюста.



«Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария"», — говорится в сообщении.



Суд решил рассмотреть производства в упрощенном режиме. Судебное заседание назначили на 6 апреля 2021 года.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.



Политический блогер не явился на допросы в СБУ, поэтому его объявили в государственный розыск. Кроме того, суд разрешил задержать Шария.



1 марта СБУ в рамках расследования по делу Шария заявила о внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария».



Сам Шарий называет уголовное преследование политической расправой.