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СНБО может вернуть «Донецкоблгаз» в госсобственность

11 марта 2021, 17:12

СНБО может вернуть «Донецкоблгаз» в госсобственность

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос отключения газа в Донецкой области компанией «Донецкоблгаз». Назначена проверка по итогам которой «Донецкоблгаз» могу вернуть в государственную собственность.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

Он отметил, что на прошлой неделе собственники «Донецкоблгаза» «по неизвестным причинам» приняли решение отключить население от газа.

Аппарат СНБО выяснил, что владельцами «Донецкоблгаза» являются две компании которые зарегистрированы в Гонконге. «Сейчас будет проведена проверка этих двух компаний. В случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в сферу госуправления в ближайшее время», — подчеркнул Данилов.

Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рассказал, что конечным собственником «Донецкоблгаза» может быть беглый олигарх Сергей Курченко.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. 

В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.

В Донецкой области по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.

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