Митинг под «Донецкоблгазом». Фото: Вадим Лях / Facebook

В Краматорске у офиса «Донецкоблгаза» прошел митинг с требованием не допустить отключения котельных области от газоснабжения и вернуть предприятие в государственную собственность.



«Суспільне» со ссылкой на организаторов сообщает, что собралось около 200 человек.



Люди приехали из Славянска, Селидово, Часов Яра, Мирнограда и Лимана. На митинге также присутствовали мэры этих городов.

Митинг под «Донецкоблгазом». Фото: Вадим Лях / Facebook

«Мы подписали меморандум, в котором обратились к руководству области и страны с требованием привлечь к уголовной ответственности собственников и руководителей "Донецкоблгаза", лишить предприятие лицензии на поставку газа и вернуть в собственность государства», — сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

Митинг под «Донецкоблгазом». Фото: Вадим Лях / Facebook

По состоянию на 15 марта все котельные работают в штатном режиме.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».



Ситуация вызвала резонанс. 7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.



СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсия.



Ситуация с отключением газа в Донецкой области обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Назначена проверка, по итогам которой «Донецкоблгаз» могу вернуть в государственную собственность.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что конечным собственником «Донецкоблгаза» может быть беглый олигарх Сергей Курченко.