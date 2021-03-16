Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался комментировать недавно обнародованные записи якобы его разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Как передает «Громадське», Медведчук назвал эту информацию «бредом».



«Знаете, я такой бред не комментирую. Бред на уровне маразма», — отметил Медведчук.



В то же время его пресс-секретарь Олег Бабанин отметил: «После прошлого вброса Виктор Медведчук выбрал уважительное и влиятельное СМИ для комментария — BBC — и, вероятно так же сделает на этот раз».



Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил изданию, что его ведомство пока не комментирует информацию о «пленках Суркова».

Всего на записях, опубликованных 15 марта, представлены три разговора между мужчинами, чьи голоса похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Когда именно их общение было записано ㅡ неизвестно. Мужчины обсуждают назначение так называемого министра обороны группировки «ДНР» Владимира Кононова с позывным «Царь», схему по поставке наличных в Дебальцево.



До этого «Цензор.нет» обнародовало запись разговора, как утверждается, между Медведчуком и Владиславом Сурковым, которая датируется концом 2014 года. Тогда Сурков являлся помощником президента РФ.



На записи предполагаемый Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал «Суркову», что Петр Порошенко хочет «втащить» его в «авантюру», имея ввиду процесс обмена пленными на востоке Украины.



Медведчук прокомментировал публикацию аудиозаписей. Он не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.



СБУ 9 марта допросила Медведчука по факту публикации аудиозаписей. Также на допрос был приглашен Порошенко, который не явился.



На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.