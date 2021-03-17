В Славянске после нескольких неудачных попыток наконец состоялось очередное заседание сессии горсовета. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.



Он отметил, что была принята программа социально-экономического развития города. По его словам, это произошло «совершенно неожиданно для большинства». Однако бюджет Славянска на 2021 год так и не был принят.



«Не был принят бюджет. Не хватило одного голоса», – написал Вадим Лях в Facebook.



Он рассказал, что проект бюджета был одобрен профильной депутатской комиссией, однако в зале депутаты большинства «с голоса» начали вносить изменения, «откровенно бить на жалость» и просить распределить средства на социальные проекты.



«Уверен, что для тех, кто живет в Славянске, самый социальный проект на сегодня – это ремонт моста. Но он пока не начнется. Потому что бюджета в городе снова нет. А включить этот вопрос в повестку дня и рассмотреть отдельно депутаты от большинства не захотели», – подчеркнул мэр.



Вадим Лях добавил, что предложил вернуться к рассмотрению целого пакета социальных проектов через месяц, когда вопрос проработают отделы и управления горсовета, а депутаты изучат в комиссиях. Но это предложение не было поддержано.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет уже несколько раз не мог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.



Отдельные политические силы распространяют информацию о возможном введении военно-гражданской администрации в городе, однако это опроверг и городской голова, и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.