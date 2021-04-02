Черноморский флот РФ провел проверку боеспособности своих сил в аннексированном Крыму и в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-центр Черноморского флота.



Утверждается, что это плановая проверка за зимний период обучения.



В рамках проверки пройдет отработка наступления и обороны, в которой будут задействованы сухопутные войска, авиация и ПВО.



Мероприятия проходят под руководством командующего Черноморским флотом РФ вице-адмиралом Игорем Осиповым.

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Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.