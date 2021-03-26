Кравчук допустил вторжение России со стороны Крыма

Украинская власть не исключает сценарий вторжения российских войск с территории оккупированного Крыма и готова к этому. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.



«Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как какую-то подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».



По его словам, в нынешней ситуации нужно исходить из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий — «и агрессию, и расширение конфликта».

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«Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), значит, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли — Украина готовится к любым сценариям, в том числе к попыткам агрессии, расширению агрессии. К любым сценариям», — заявил глава украинской делегации в ТКГ.



Он подчеркнул, что сегодня Украина «совсем не та, какой была пять-шесть лет назад».



«Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткое. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в рамки международного права», — резюмировал Кравчук.