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Опрос: Треть украинцев оценивает угрозу вторжения РФ как высокую

09 апреля 2021, 18:51

Опрос: Треть украинцев оценивает угрозу вторжения РФ как высокую

Треть украинцев назвали угрозу вторжения России в Украину высокой. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 6 — 7 апреля.

36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения РФ как высокую, 31% — как среднюю, 15% — низкую, 12% — говорят, что угрозы нет.

Социологи отмечают, что с декабря 2018 года численность тех, кто считает угрозу вторжения РФ высокой возросло почти в полтора раза.

Опрос проводился во всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым. В опросе приняли участие 2500 респондентов.

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Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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