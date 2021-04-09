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Главком ВСУ назвал фейком заявления России о «подготовке Украины к наступлению на Донбасс»

09 апреля 2021, 16:03

Главком ВСУ назвал фейком заявления России о «подготовке Украины к наступлению на Донбасс»

Распространяемые Россией сообщения о «подготовке Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

По его словам, эта кампания «имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля».

В этой связи Хомчак призвал граждан «не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага».

Главком ВСУ напомнил, что руководством Украины определен приоритетным политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. «Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», — поясняется в сообщении.

Вместе с тем Хомчак подчеркнул, что ВСУ готовы «к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины».

По его словам, используя запугивания и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. «Наращивание межвидовых группировок войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления», — отметил Главком ВСУ.

Он добавил, что на этом фоне Украину поддерживает «весь цивилизованный мир» и «мы не одни перед лицом врага».

«Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск , в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора», — рассказал Хомчак.

По его словам, сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и «всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора».

«Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия», — резюмировал Хомчак.

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