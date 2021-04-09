Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал датского коллегу Йеппе Кофода об эскалации на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщили в пресс-службе МИД Украины.



Кулеба сообщил об обстрелах со стороны боевиков, гибели военнослужащих, наращивании российских войск вдоль украинской границы, а также о пропаганде Кремля.



«Украина не останется наедине. Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации», — приводит пресс-служба МИД слова Кофода.



Глава МИД Дании заверил в готовности совместными действиями консолидировать дальнейшую европейскую поддержку Украины. Министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.



«Европейский Союз должен направить России четкий сигнал о том, что он четкой позицией и конкретными поступками будет стоять на стороне Украины в случае дальнейшей эскалации напряжения», — отметил Кулеба.



Он добавил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.

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