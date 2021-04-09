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Украина и Дания скоординировали действия в ответ на обострение Россией ситуации на Донбассе

09 апреля 2021, 20:00

Украина и Дания скоординировали действия в ответ на обострение Россией ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал датского коллегу Йеппе Кофода об эскалации на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Кулеба сообщил об обстрелах со стороны боевиков, гибели военнослужащих, наращивании российских войск вдоль украинской границы, а также о пропаганде Кремля.

«Украина не останется наедине. Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации», — приводит пресс-служба МИД слова Кофода.

Глава МИД Дании заверил в готовности совместными действиями консолидировать дальнейшую европейскую поддержку Украины. Министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.

«Европейский Союз должен направить России четкий сигнал о том, что он четкой позицией и конкретными поступками будет стоять на стороне Украины в случае дальнейшей эскалации напряжения», — отметил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.

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