Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2021 год

До конца текущего года в Украине планируют использовать почти 22 миллиона доз вакцин от коронавируса. Это предусматривает Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, опубликованный на сайте Кабмина в среду.



В плане вакцинации, утвержденном распоряжением правительства №340 от 12 апреля, указано, что с мая и до конца года будут делать 5,65 миллионов прививок от COVID-19 ежемесячно. На апрель, согласно плану, минимальная потребность составляет 2,66 миллиона прививок.



Всего планируется использовать более 21,9 млн доз вакцин, в том числе 8,9 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,9 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.



Из общего количества вакцин 8 млн доз рассчитывают получить в рамках инициативы COVAX, более 13,9 млн доз – закупить за счет госбюджета.

Всего в Украине пока только 477 833 человека вакцинировались от ковида с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca/Covishield (500 тысяч доз), CoronaVac (215 тысяч доз) и Phizer (167 тысяч доз).