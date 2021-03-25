Люди не умирали от вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в четверг.



«У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались», – сказал глава Минздрава.



Согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться, подчеркнул Степанов.

23 марта в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области умерла военнослужащая, которая 21 марта вакцинировалась от коронавируса. В Минздраве сообщили, что причина смерти военной – острая сердечно-сосудистая недостаточность.



24 марта в городской клинической больнице в Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.



Вакцинация в Украине проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.