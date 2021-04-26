По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 265 больных COVID-19. Также произошел один летальный случай от коронавируса. Всего выявлено 76 858 случаев COVID-19: 57 925 человек выздоровели, 1647 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 45 новых случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 22 479 случаев: 17 609 человек выздоровели, 674 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Всего группировка «ЛНР» признает 4296 случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 393 пациента умерли.



Политика



Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



Зеленский также считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и расшить число участников переговоров в Нормандском формате за счет включения туда США, Великобритании и Канады. В Кремле сочли тревожным сигналом данное заявление украинского лидера.



Участники «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) не обсуждали возможность включения в этот формат Соединенных Штатов Америки, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



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