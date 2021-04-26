В Кремле назвали «тревожным сигналом» слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения

В Кремле сочли тревожным сигналом заявления президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения и увеличении числа участников переговоров в Нормандском формате. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее интервью украинского лидера газете Financial Times.



«Кстати, пользуясь случаем, наверное, есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», — цитирует Пескова ТАСС.



Представитель Кремля добавил, что власти РФ «неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно».



Сегодня вышло интервью, в котором Зеленский заявил, что считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция), присоединив к ним США, Великобританию и Канаду.