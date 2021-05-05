По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 58 новых случаев заболевания. От осложнений умерли три человека. С начала пандемии зафиксировано 23 751 случай коронавируса: 19 016 человек выздоровели, 736 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о смерти одного пациента с COVID-19. Всего там признают 4 347 заболевших, из которых 408 пациентов умерли.



Донецкая ОГА и группировка «ДНР» не публиковали сегодня статистику о ситуации с распространением COVID-19 в Донецкой области.



Политика



Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жительницу Луганска к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «госизмене», а также «хранении и контрабанде наркотиков».



Общество



Еще двум участникам незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР», которые пытали гражданских лиц в тюрьме «Изоляция», заочно сообщено о подозрении.



Группировка «ДНР» провела в Донецке репетицию военного парада. Участие в ней принял глава «ДНР» Денис Пушилин. Он заявил, что 9 мая количество участников парада составит более 1 800 человек, также в нем будет задействовано более 70 единиц техники. «ЛНР» отменила все массовые мероприятия по случаю Дня победы, за исключением военного парада в Луганске.



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