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«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус

09 мая 2021, 12:40

«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус

Военный парад в Луганске Военный парад в Луганске

Группировка «ЛНР» утром 9 мая провела военный парад в центре Луганска по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Парад состоялся, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, из-за которой «ЛНР» отменила другие мероприятия ко Дню победы. Накануне луганчан призывали посмотреть парад по телевизору. Вместе с тем некоторые жители все же пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть событие вживую.

Парад принял глава «ЛНР» Леонид Пасечник, командовал парадом начальник «управления Народной милиции ЛНР» Ян Лещенко.

По данным «Луганскинформцентра», в параде приняли участие около двух тысяч человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовали 23 парадных расчета преимущественно с членами незаконных вооруженных формирований. Помимо «военнослужащих Народной милиции», в параде поучаствовали «правоохранители», «МЧС», воспитанники «Луганского казачьего кадетского корпуса», участники движения «Молодая гвардия — Юнармия», а также первые призывники.

По центру Луганска также проехала современная военная техника.

«ДНР» и «ЛНР» каждый год выводят на парады ко Дню победы тяжелую военную технику. Миссия ОБСЕ констатировала, что это нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.

Также сегодня парад в центре Донецка провела группировка «ДНР».

В 2020 году «ЛНР» по примеру России провела парад не 9 мая, а 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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