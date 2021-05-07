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В «ЛНР» призвали не посещать парад 9 мая, но проводить его будут

07 мая 2021, 16:52

В «ЛНР» призвали не посещать парад 9 мая, но проводить его будут

Группировка «ЛНР» призывает жителей подконтрольных ей районов Луганской области не посещать парад 9 мая, а посмотреть его в трансляции. Об этом сказал председатель «народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко, который возглавляет оргкомитет мероприятий ко Дню победы, передают местные интернет-ресурсы.

«9 мая на Театральной площади Луганска состоится военный парад, однако мы просим жителей ЛНР данный парад смотреть по формату телевидения либо интернет-трансляций, чтобы его смотрели в домашних условиях. Парад в любом случае состоится, парад будет», – заявил Мирошниченко на брифинге.

При этом он уточнил, что люди, имеющие при себе средства индивидуальной защиты, могут посетить Театральную площадь.

«Будут работать волонтеры, которые будут стараться обрабатывать по возможности руки, раздавать маски тем, кто их забыл по той или иной причине. Но просьба к жителям, учитывая ту обстановку, которая у нас есть, воздержаться от посещения массовых мероприятий», – подчеркнул Мирошниченко.

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