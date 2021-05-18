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Рада поддержала увольнение министра здравоохранения Степанова

18 мая 2021, 18:01

Рада поддержала увольнение министра здравоохранения Степанова

Верховная Рада проголосовала за отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения. Такое решение на внеочередном заседании во вторник поддержали 292 народных депутата.

Против проголосовал 1 парламентарий, еще 34 воздержались или не голосовали. 

Представление об увольнении Степанова подал премьер-министр Денис Шмыгаль, он и выступил по этому вопросу в Раде.

Главной претензией к министру, по его словам, является провал кампании вакцинации против COVID-19 и борьбы с коронавирусом.  

При этом профильный комитет, который собирался накануне, не поддержал отставку главы Минздрава, оставив решение за народными депутатами.  

Максим Степанов в своем выступлении акцентировал, что провал вакцинации, который ему ставят в вину, наблюдается во всем мире. По его словам, ситуация с вакцинами в мире представляет собой «микс из форс-мажора, политики и открытого пиратства».

Министр заявил, что имеет четкий план, как преодолеть пандемию и построить эффективную медицинскую систему, но ему для этого потребуется время и поддержка Верховной Рады.  

Максим Степанов возглавлял министерство здравоохранения с 30 марта 2020 года.

Ранее сегодня Верховая Рада уволила Владислава Криклия с поста министра инфраструктуры по собственному желанию. За такое решение было отдано 284 голоса.

Также нардепы отправили в отставку министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Это решение поддержали 280 парламентариев.

Накануне фракция монобольшинства «Слуга народа» утвердила кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

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