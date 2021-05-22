Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах

Во временно неподконтрольных украинской власти районах Луганской области группировка «ЛНР» разрешила проводить массовые праздники последнего звонка к окончанию учебного года.



Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР» на заседании в пятницу.



«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия решила поддержать проведение праздника последнего звонка на открытом воздухе со строгим соблюдением указов главы ЛНР, требований ЧСПК (таких, как масочный режим, социальная дистанция и другое)», – говорится в сообщении пресс-службы «правительства».

Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» подтвердили 4 612 случаев коронавируса.



Из-за сложной ситуации с коронавирусом «ЛНР» отменяла массовые мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, кроме военного парада, который состоялся 9 мая в Луганске. Накануне луганчан призывали посмотреть парад по телевизору и не приходить в места скопления людей. Вместе с тем некоторые жители все же пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть событие вживую.