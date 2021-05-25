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В ЦИК России подтвердили, что прорабатывают варианты голосования на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО с российскими паспортами

25 мая 2021, 16:30

В ЦИК России подтвердили, что прорабатывают варианты голосования на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Центризбирком РФ рассматривает разные варианты голосования на выборах депутатов Госдумы для жителей временно неподконтрольных украинской власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила председатель российского ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Речь идет о людях, получивших российское гражданство.

«Предложений очень много, и мы не можем игнорировать мнение людей. Да, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой уже есть», – сказала Памфилова.

По ее словам, организуются специальные участки для граждан, которые «физически смогут прибыть». Но рассматривается и возможность электронного голосования, хотя здесь есть сложность с отсутствием российской регистрации у жителей ОРДЛО.

«Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции. Но есть технологическая сложность, поскольку нужно найти способ верификации. Потому что люди у нас на едином портале госуслуг должны быть зарегистрированы, это обязательно, тут надо место регистрации определять», – отметила Памфилова и добавила, что ЦИК сейчас «решает эту проблему».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что регион готов предоставить людям с паспортами РФ, проживающим на неподконтрольном Донбассе, возможность для голосования на выборах.

В «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.

В конце апреля связанная с Кремлем партия «Справедливая Россия – За правду» открыла свой центр в Донецке

Министерство иностранных дел Украины расценило открытие представительства российской партии как доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.

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