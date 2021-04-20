Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке

20 апреля 2021, 20:33

Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке

Сегодня, 20 апреля, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». Информация об этом размещена в местных сообществах в соцсетях.  

Как утверждается, основная задача центра – «научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы».

Дончанам предлагают получать консультации по телефону или записываться на прием.

Как уверяют в донецком представительстве «Справедливой России – За правду», в ходе приема «будут рассматриваться такие вопросы, как содействие в получении гражданства Российской Федерации; реализация социальных, избирательных, конституционных прав и обязанностей граждан РФ, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик».

Кроме того, партия прямо сообщает о своих агитационно-политических целях – «оказывать помощь в реализации права граждан РФ, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, на вступление в партию "Справедливая Россия – За правду"».

Ранее в российской партии «Справедливая Россия — За правду» объявили о намерении открыть свое представительство в Донецке перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре этого года. Председатель партии Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем на территориях, которые временно неподконтрольны украинскому правительству.

В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.

Министерство иностранных дел Украины расценило намерение открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.

Читайте также:

«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму

Еще по теме

Прочее
ДНР
Организации
Справедливая Россия — За правду

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
все новости
21:41
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму
21:12
На выплату «карантинной» помощи для ФОП направили 1,4 млрд гривен
20:55
ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
20:27
В Краматорске по подозрению в вымогательстве задержали военнослужащего
19:44
Кулеба: Существующие санкции против России недостаточны, Кремль нашел лазейки
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
19:09
Владельца «Альтком» выпустили под залог 15 млн гривен по делу о взятках в «Укравтодоре»
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
17:46
В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты
17:25
Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»
17:10
Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск
16:53
Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция