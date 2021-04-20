Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке

Сегодня, 20 апреля, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». Информация об этом размещена в местных сообществах в соцсетях.



Как утверждается, основная задача центра – «научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы».



Дончанам предлагают получать консультации по телефону или записываться на прием.



Как уверяют в донецком представительстве «Справедливой России – За правду», в ходе приема «будут рассматриваться такие вопросы, как содействие в получении гражданства Российской Федерации; реализация социальных, избирательных, конституционных прав и обязанностей граждан РФ, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик».



Кроме того, партия прямо сообщает о своих агитационно-политических целях – «оказывать помощь в реализации права граждан РФ, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, на вступление в партию "Справедливая Россия – За правду"».

Ранее в российской партии «Справедливая Россия — За правду» объявили о намерении открыть свое представительство в Донецке перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре этого года. Председатель партии Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем на территориях, которые временно неподконтрольны украинскому правительству.



В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



Министерство иностранных дел Украины расценило намерение открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.