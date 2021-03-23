Министерство иностранных дел Украины расценивает намерение открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле», — подчеркнул он.



Он указал, что после незаконной раздачи паспортов России жителям ОРДЛО российские партии увидели возможность получения политических дивидендов.



«Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" — способствовать реализации избирательных прав "граждан России" — жителей временно оккупированных территорий — грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах», — подчеркнул спикер МИД.



Он констатировал, что в последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму и напомнил, что Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.



Николенко добавил, что РФ, «наконец, должна начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права».

Накануне в российской партии «Справедливая Россия — За правду» объявили о намерении открыть свое представительство в Донецке перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре этого года.



В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.