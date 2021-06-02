В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»

Так называемая Генпрокуратура группировки «ЛНР» обратилась к главе Леониду Пасечнику и «парламенту» с ходатайством, в котором просит усилить наказание «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества» вплоть до высшей меры — смертной казни.



Об этом говорится в сообщении на сайте «Генпрокуратуры ЛНР».



Уточняется, что речь идет о преступлениях, «связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида».



Обращение «Генпрокуратуры ЛНР» появилось на фоне «расследованияуголовного дела», в котором фигурирует задержанный в аэропорту Минска белорусский оппозиционер Роман Протасевич. В ОРДЛО белоруса обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинского полка «Азов».Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста.



Накануне «Генпрокуратура ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения «следственных действий» с участием Протасевича. В свою очередь Александр Лукашенко пригласил «следователей из Донбасса» в Минск.



Примечательно, что российское госагентство «РИА Новости» проиллюстрировало новость об инициативе «ЛНР» ввести смертную казнь за «преступления против мира» фотографией с билбордом в Луганске, на котором изображен оппозиционер и надписью «Протасевич убийца».

Группировки «ЛНР» и «ДНР» подконтрольны властям России.