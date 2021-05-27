«Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Романа Протасевича

«Генеральная прокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» в отношении задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщила представительница «генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передают сепаратистские интернет-ресурсы.



Она заявила, что в отношении Протасевича 27 мая возбуждено «уголовное дело по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, а также по факту применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида».



«Генпрокуратура ЛНР» якобы установила, что в период с лета 2014 года по зиму 2015 года Протасевич был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов».



По словам Семеновой, Протасевич, «применяя тяжелое вооружение пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки – совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов ДНР, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры».



Что примечательно, «дело» в отношении Протасевича открыла группировка «ЛНР» за якобы обстрелы подконтрольной «ДНР» территории. Со стороны самой группировки «ДНР» пока подобных сообщений не поступало.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.



Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью.