Лукашенко ответил на просьбу «ЛНР» передать Протасевича

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители «ЛНР» могут приехать и допросить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом он сообщил во время заседания с участием членов правительства.



Совещание было посвящено рабочей поездке Лукашенко в Сочи, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.



«Есть нюансы: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что, если у них [ведущих это дело следователей] будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе», — сказал он.



Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич «убивал людей в Донбассе» и планировал «бойню в Беларуси».

Так называемая Генпрокуратура группировки «ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича.



Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста.



Бывший командир «Азова» Александр Билецкий подтвердил, что Протасевич работал в Донбассе журналистом.