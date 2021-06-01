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«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»

01 июня 2021, 15:33

«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»

Так называемая Генпрокуратура группировки «ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.

Об этом заявила представитель «Генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает «ЛуганскИнформЦентр».

В «ЛНР» подчеркнули, что в ходе «расследования» установили «причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры».

«<...> в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — сказала Семенова.

Она добавила, что «Генпрокуратура ЛНР» проводит «следственные действия» по факту участия Протасевича «в террористических организациях». Имеется в виду полк «Азов», который «ЛНР» считает «террористической организацией».

В Луганске считают, что Протасевич, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, «являясь активным участником "Азова" и находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона совместно с неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса».

Однако в каких именно боях якобы принимал участие Протасевич, в «ЛНР» не знают.

«В настоящий момент перед следователями Генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие», — уточнила Семенова.

Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста.

На прошлой неделе «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича.

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.

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