«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»

Так называемая Генпрокуратура группировки «ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.



Об этом заявила представитель «Генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает «ЛуганскИнформЦентр».



В «ЛНР» подчеркнули, что в ходе «расследования» установили «причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры».



«<...> в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — сказала Семенова.



Она добавила, что «Генпрокуратура ЛНР» проводит «следственные действия» по факту участия Протасевича «в террористических организациях». Имеется в виду полк «Азов», который «ЛНР» считает «террористической организацией».



В Луганске считают, что Протасевич, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, «являясь активным участником "Азова" и находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона совместно с неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса».



Однако в каких именно боях якобы принимал участие Протасевич, в «ЛНР» не знают.



«В настоящий момент перед следователями Генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие», — уточнила Семенова.



Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста.



На прошлой неделе «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.



Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.