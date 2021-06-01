«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»

Так называемая Генпрокуратура группировки «ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.
Об этом заявила представитель «Генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает «ЛуганскИнформЦентр».
В «ЛНР» подчеркнули, что в ходе «расследования» установили «причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры».
«<...> в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — сказала Семенова.
Она добавила, что «Генпрокуратура ЛНР» проводит «следственные действия» по факту участия Протасевича «в террористических организациях». Имеется в виду полк «Азов», который «ЛНР» считает «террористической организацией».
В Луганске считают, что Протасевич, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, «являясь активным участником "Азова" и находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона совместно с неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса».
Однако в каких именно боях якобы принимал участие Протасевич, в «ЛНР» не знают.
«В настоящий момент перед следователями Генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие», — уточнила Семенова.
Сам Протасевич ранее заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста.
На прошлой неделе «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича.
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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.
Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.
Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.