Сутки на Донбассе: обстрелы, гибель украинского военного и трое раненых

За минувшие сутки, 5 июля, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в результате обстрелов один украинский военный погиб и трое бойцов получили ранения.



По данным штаба, боевики вели огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Золотого-4, Песок, Чермалыка, Новозвановки, Новотошковского, Причепиловки, Крымского.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что в понедельник были обстреляны ее позиции в районе Веселого, Григоровки, Старомарьевки, Таврического, Ужовки (бывшее Ленинское).



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 4 июля 2021-го зафиксировала не менее 41 274 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.