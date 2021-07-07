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Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование

07 июля 2021, 10:58

Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай рассказал, как Россия организует голосование на выборах в Госдуму для жителей Донбасса с российскими паспортами.

Бородай подтвердил, что по итогам праймериз баллотируется в российский парламент по списку провластной партии «Единая Россия» в Ростовской области, которая граничит с ОРДЛО.

«По моим данным, будет организовано в районе границы некоторое количество участков, на которых люди смогут проголосовать. Кроме того, сейчас идет ускоренная и упрощенная выдача русским гражданам Донбасса, помимо паспортов, и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)», — сказал Бородай в интервью российскому сайту «Украина.ру».

Он пояснил, что СНИЛС нужен для регистрации на портале государственных услуг России. В свою очередь, через этот портал будет организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму.

На данный момент группирвки «ДНР» и «ЛНР» через свои СМИ активно пропогандируют получение СНИЛС.

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Александр Бородай является соратником бывшего кремлевского куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова. По данным «Восточной правозащитной группы», сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Проведение выборов в Госудму РФ запланировано в течение 17-19 сентября.

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