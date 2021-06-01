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Бывший «премьер ДНР» вошел в число победителей праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму

01 июня 2021, 12:59

Бывший «премьер ДНР» вошел в число победителей праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай вошел в число победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» к выборам в Госдуму. Итоги праймериз подвели сегодня, 1 июня.

Согласно данным на сайте голосования, Бородай баллотируется как кандидат от Ростовской области. По результатам праймериз он набрал 189 202 голоса и занял шестое место в партийном списке.

В биографии Бородая указана его «деятельность» в группировке «ДНР». В частности, что он 16 мая 2014 года решением «верховного совета ДНР был утвержден председателем совета министров ДНР». Также указано, что он является председателем правления «Союза добровольцев Донбасса» и «героем ДНР».

Итоговый список участников выборов «Единая Россия» должна утвердить на партийном съезде 19 июня.

О желании баллотироваться на выборах в Госдуму Александр Бородай объявил в марте. 10 мая от имени «Союза добровольцев Донбасса» Бородай подписал соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

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