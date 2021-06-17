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Сурков занялся предвыборной кампанией «Единой России» в ОРДЛО

17 июня 2021, 13:24

Сурков занялся предвыборной кампанией «Единой России» в ОРДЛО

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который ранее курировал группировки «Л-ДНР», снова будет заниматься темой Украины и отдельных районов Донбасса. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Цензор.НЕТ».

«Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков теперь будет курировать политические процессы в ОРДЛО, направленные на идеологическую интеграцию ОРДЛО в РФ», – сообщил правозащитник.

По информации Лисянского, Сурков будет курировать ОРДЛО в новом формате, при сотрудничестве с партией «Единая Россия». В частности, он будет принимать участие в предвыборной кампании провластной партии РФ на неподконтрольном Донбассе. Взамен этого Сурков получил гарантии и квоту избрания в депутаты Госдумы по Южному федеральному округу.

«Украине необходимо готовиться к повышению уровня гибридно-агрессивных действий со стороны РФ и НВФ "Л-ДНР". Сурков продвигает идею разрушения Украины и возобновления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и вовлечение украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России. А также через инициативы паспортизации населения на территории Украины, подконтрольной Киеву», – отметил Лисянский.

Информацию о новой роли Суркова подтвердил сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», воевавший в рядах боевиков на Донбассе, Захар Прилепин. Он заявил, что единороссы заключили контракт с Владиславом Сурковым на продвижение партии в южных регионах страны.

«"Единая Россия" не желает иметь свои реальные 27%, а желает 60%, и для этого подтягивает, что называется, высокотехнологичные ресурсы. Единороссы искренне убедили себя, что их 60% – это залог устойчивости России. Им нравится так думать. Нет. 60% "Единой России" – это идеальная база для того, чтоб в России зрел майдан», – заявил Прилепин в своем телеграм-канале.

18 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова.

По информации Reuters и других источников, во время работы в Кремле Сурков был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также на уровне советников глав государств Нормандского формата он участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сурков включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.

В недавнем интервью Youtube-каналу WarGonzo Владислав Сурков заявил, что неоднократно посещал неподконтрольный Донбасс, но умолчал о подробностях этих визитов. 

Сурков – один из основных влиятельных политических деятелей РФ, продвигающих идею по внедрению «русского мира» в Украине. Также он является инициатором и лоббистом заключения меморандума между «Единой Россией» и «Союзом добровольцев Донбасса» (СДД), которое состоялось в мае 2021 года.

Именно Суркова называют идеологом ССД, в тоже время бывший «премьер ДНР» Александр Бородай номинально исполняет функции главы этой организации. Последний выиграл праймериз от «Единой России» по Ростовской области, в рамках которой планируется организация голосования жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

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