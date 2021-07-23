Отмена штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию: Что изменится в пересечении границы

Закон об отмене штрафов для жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, вступает в силу 24 июля. Что теперь изменится и как действовать, чтобы на границе не оштрафовали – рассказала юристка по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан в комментарии «Радио Свобода».
Она подчеркнула, что действие статьи 204-2 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлены штрафы за нарушение выезда с неподконтрольной территории, в целом не отменяется, но теперь не будут применяться меры воздействия в виде штрафов – при определенных условиях.
Чтобы не накладывались штрафы, отметила правозащитница, нужны обязательные условия:
Юристка напомнила, что в перечень причин гуманитарного характера входят такие, как например, приобретение лекарств, воссоединение с семьей, смерть близкого родственника или необходимость принять наследство. Но этот перечень не является исчерпывающим, а потому ситуативно может быть расширен.
«Вместе с тем, учитывая, что перечень не является исчерпывающим, если лицо может доказать, что была необходимость пересечь государственную границу, то такое основание также потенциально может рассматриваться как причина гуманитарного характера», – говорит Татьяна Лузан.
Она пояснила, что и после вступления закона об отмене штрафов остается дискреция (право действовать по своему усмотрению) работников Госпогранслужбы.
«То есть это не абсолютное неприменение мер влияния, а возможность неприменения мер влияния. Поэтому я хотела бы призвать лиц, которые пересекают таким образом государственную границу, подготовиться к такому пересечению и подготовить документы, которые бы могли доказать работнику Государственной пограничной службы наличие оснований гуманитарного характера», – добавила правозащитница.
Она отметила, что предусмотреть действия работника ГПСУ невозможно, как это будет происходить в каждом конкретном случае, но готовность доказать свою позицию документально повысит шансы неприменения штрафов в отношении лица.
По словам представительницы «Право на защиту», работники ГПСУ должны соблюдать определенный порядок:
«Не обязательно платить штраф сразу на государственной границе. Человек может его оплатить только через платежные системы. Если он не хочет платить – может этого не делать и позже оспорить такое постановление в суде. Потому и важно, чтобы в протоколе и желательно в постановлении было указано то, что по мнению лица, были гуманитарные основания, они были подтверждены, но работник ГПСУ их не принял во внимание. И потом подавать иск в суд», – уточнила правозащитница.
Верховная Рада приняла законопроект №5478, освобождающий от административных штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля.