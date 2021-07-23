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Отмена штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию: Что изменится в пересечении границы

23 июля 2021, 21:58

Отмена штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию: Что изменится в пересечении границы

Закон об отмене штрафов для жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, вступает в силу 24 июля. Что теперь изменится и как действовать, чтобы на границе не оштрафовали – рассказала юристка по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан в комментарии «Радио Свобода».

Она подчеркнула, что действие статьи 204-2 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлены штрафы за нарушение выезда с неподконтрольной территории, в целом не отменяется, но теперь не будут применяться меры воздействия в виде штрафов – при определенных условиях.

Чтобы не накладывались штрафы, отметила правозащитница, нужны обязательные условия:

  1. Период действия карантина или ограничения функционирования КПВВ оккупационной властью.
  2. Основания гуманитарного характера для пересечения границы, которые предусмотрены постановлением Кабмина (список обстоятельств гуманитарного характера можно посмотреть здесь).

Юристка напомнила, что в перечень причин гуманитарного характера входят такие, как например, приобретение лекарств, воссоединение с семьей, смерть близкого родственника или необходимость принять наследство. Но этот перечень не является исчерпывающим, а потому ситуативно может быть расширен.

«Вместе с тем, учитывая, что перечень не является исчерпывающим, если лицо может доказать, что была необходимость пересечь государственную границу, то такое основание также потенциально может рассматриваться как причина гуманитарного характера», – говорит Татьяна Лузан.

Она пояснила, что и после вступления закона об отмене штрафов остается дискреция (право действовать по своему усмотрению) работников Госпогранслужбы.

«То есть это не абсолютное неприменение мер влияния, а возможность неприменения мер влияния. Поэтому я хотела бы призвать лиц, которые пересекают таким образом государственную границу, подготовиться к такому пересечению и подготовить документы, которые бы могли доказать работнику Государственной пограничной службы наличие оснований гуманитарного характера», – добавила правозащитница.

Она отметила, что предусмотреть действия работника ГПСУ невозможно, как это будет происходить в каждом конкретном случае, но готовность доказать свою позицию документально повысит шансы неприменения штрафов в отношении лица.

По словам представительницы «Право на защиту», работники ГПСУ должны соблюдать определенный порядок:

  • сначала должен быть составлен протокол. Он не составляется только в тех случаях, когда лицо признает административное нарушение и штраф за него. Вместе с тем, если лицо этого не делает, то у него будет возможность указать в составленном протоколе эти обстоятельства и то, что работнику ГПСУ было о них сообщено, есть определенные доказательства и т.п.;
  • на основании этого протокола составляется постановление. И уже именно в постановлении будет указано, накладывается ли на этого человека штраф или нет.

«Не обязательно платить штраф сразу на государственной границе. Человек может его оплатить только через платежные системы. Если он не хочет платить – может этого не делать и позже оспорить такое постановление в суде. Потому и важно, чтобы в протоколе и желательно в постановлении было указано то, что по мнению лица, были гуманитарные основания, они были подтверждены, но работник ГПСУ их не принял во внимание. И потом подавать иск в суд», – уточнила правозащитница.

Верховная Рада приняла законопроект №5478, освобождающий от административных штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля.

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