Абитуриента из ОРЛО дважды оштрафовали украинские пограничники за проезд через РФ

Абитуриент из отдельных районов Луганской области и сопровождавшая его мама были дважды оштрафованы украинскими пограничниками во время въезда на подконтрольную Украине территорию через Россию. По такому маршруту молодой человек ездил, чтобы сдать внешнее независимое оценивание и поступить в один из вузов Киева.



Об этом мама абитуриента рассказала «Суспільному».



Первое ВНО — по химии — парень сдавал в Северодонецке. Туда он смог проехать через КПВВ «Станица Луганская». Однако группировка «ЛНР» пропускает через этот пункт пропуска только раз в месяц.

Поэтому для сдачи ВНО по другим предметам им пришлось ездить на подконтрольную Украине территорию через Россию. Однако украинские власти считают такие поездки незаконными, потому что жители оккупированных территорий, въезжая в РФ, пересекают неподконтрольные Украине пункты пропуска на границе.



Так, чтобы попасть на ВНО по математике абитуриент и его мама въехали в РФ через Гуково, а уже при въезде в Украину были оштрафованы на 1700 гривен украинскими пограничниками на пункте пропуска «Миловое».



Второй штраф составил уже 5 тысяч гривен, потому что сдавать ВНО по физике они поехали по тому же маршруту. Впереди у абитуриента еще ВНО по украинскому языку.



«Я понимаю, что мы незаконно пересекаем, но что нам делать? Мы хотим учиться в Украине. "Зеленую улицу" обещали абитуриентам, где эта "зеленая улица"?» — сказала женщина.



Подобные ситуации призван решить закон, освобождающий от административных штрафов людей, которые вынужденно выезжают с неподконтрольной территории в Украину через России. Верховная Рада приняла документ на прошлой неделе, однако его до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский, поэтому закон не вступил в силу.



Руоководительница общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук порекомендовала матери абитуриента подать на пограничников в суд. Сделать это можно, в частности, при помощи юристов организации. «Есть процедура, когда эти административные штрафы оспаривались в суде», — отметила Артемчук.