Закон об отмене штрафов за проезд из ОРДЛО через РФ передан на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №5478, освобождающий от административного штрафа жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию.



Об этом сообщается на сайте парламента.



Теперь закон отправлен на подпись президента.



Народные депутаты приняли законопроект №5478 29 июня.



При этом житель ОРДЛО или Крыма освобождается от штрафа только в том случае, если его проезд на подконтрольную Украине территорию обусловлен причинами гуманитарного характера, перечень которых определил Кабинетом министров.



Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.