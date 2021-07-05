Закон об отмене штрафов за проезд из ОРДЛО через РФ передан на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №5478, освобождающий от административного штрафа жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Теперь закон отправлен на подпись президента.
Народные депутаты приняли законопроект №5478 29 июня.
При этом житель ОРДЛО или Крыма освобождается от штрафа только в том случае, если его проезд на подконтрольную Украине территорию обусловлен причинами гуманитарного характера, перечень которых определил Кабинетом министров.
Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.
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